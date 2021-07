Utopia, la prima SIS lanciata in Italia, seleziona Caceis come full outsourcer

Fuori provincia - È Caceis il provider scelto da Fondazione Golinelli, Fondazione di Sardegna e Antonio Falcone come depositaria e fund administrator per il progetto Utopia: la prima Società di Investimento Semplice (SIS) ad avviare l’operatività in Italia. Con una business line Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES) dedicata e trasversale, la società di asset servicing del Gruppo Crédit Agricole in Italia e Santander offre una gamma completa di servizi in outsourcing a

SGR locali e GEFIA esteri gestori di fondi alternativi di diritto italiano. Prima SIS nel settore delle Life Sciences, Utopia intende fornire capitale di sviluppo per favorire investimenti in progetti di ricerca in ambito medico-scientifico.



Nel quadro italiano di generale difficile reperibilità di fondi destinati alla ricerca e di sostegno all’innovazione, la SIS Utopia si pone un obiettivo di ampio respiro: investire strategicamente in progetti ad alto tasso di crescita, accompagnandoli con un sistema di supporto globale che metta a disposizione competenze imprenditoriali e l’accesso ad un network consolidato. “Siamo orgogliosi di questo mandato, con il quale Caceis consolida ulteriormente la già vasta esperienza come provider full service nel venture capital, nonché il posizionamento come banca di riferimento per i veicoli più innovativi che il settore offre”, dichiara Giorgio Solcia, Managing Director di Caceis in Italia. “La nostra banca ha accompagnato le SICAF sin dalla loro creazione, arrivando ad essere il primo depositario in Italia e, forte di questo successo, punta a replicare questo primato anche per le SIS”, conclude il manager.



“Novavido S.r.l., una start-up innovativa di IIT - Istituto Italiano di Tecnologia -, non solo è il primo investimento di Utopia SIS, ma anche un grande progetto di ricerca e sviluppo. Investiremo 1,4 milioni di euro subito e come da piano altri 4,5 nell’arco dei prossimi 24-30 mesi rispettando una roadmap di crescita e sviluppo a step dettagliati”, commenta Antonio Falcone, Executive Vice President di Utopia SIS, aggiungendo: “In Caceis abbiamo trovato una banca disposta ad affiancarci su una strada innovativa come quella della SIS, portando la sua esperienza nel settore degli operatori alternativi, sia con il servizio di banca depositaria sia con il servizio di fund administration. Un partner solido con cui affrontare questa nuova strada per il mercato italiano.”