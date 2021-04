Superbonus 110%, Gagliardi: "No a burocrazia che fa fallire le migliori iniziative"

Fuori provincia - “L’economia italiana riparte solo se semplifichiamo la burocrazia, dalle grandi opere alle energie rinnovabili per avviare la vera rivoluzione green fino a tutti gli atti della vita semplice con cui i cittadini e le aziende devono fare i conti quotidianamente. Il Superbonus 110% e’ un ottimo volano che puo’ aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi ma nella sua attuazione pratica si deve rendere piu’ snello e veloce”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “La sua importanza e’ rappresentata dall’entità delle risorse stanziate, 18 miliardi di euro di cui, purtroppo, solo 670 milioni fino ad ora sono stati utilizzati. Denaro che deve circolare e non stare fermo per colpa di norme e incombenze burocratiche che bloccano per mesi le richieste rendendo vana questa grande boccata di ossigeno per le imprese. Draghi sospenda tutto cio’ che danneggia la ripresa economica del nostro Paese e proroghi il Superbonus 110% fino al 2023. Non possiamo piu’ permettere alla burocrazia di far fallire anche le migliori iniziative”, conclude.