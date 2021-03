Suez, Rixi: "Trasporto marittimo fondamentale, rischio blocco economia"

Fuori provincia - “Senza il trasporto marittimo si ferma l’economia. Il blocco del Canale di Suez apre una riflessione chiara sull’importanza del comparto troppo spesso sottovalutato. Sono bloccate oltre 230 navi tra cui petroliere, carico secco, container e car carrier con container con merci che vanno al mondo della distribuzione e della produzione. L'impatto per l'economia in generale è pesante, per gli armatori rischia di diventare devastante. Un incidente che mette a nudo come l’obsolescenza di alcune infrastrutture, da rimodernare al più presto, sia un limite per la crescita del benessere collettivo e per il libero commercio tra le nazioni”.



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti.