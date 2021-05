Paita: "Pontremolese nel dl semplificazioni, passi avanti apprezzabili"

Fuori provincia - "Grazie al decreto Semplificazioni il raddoppio della Pontremolese ha conquistato una priorità su altre, ed oggi la progettazione può essere realizzata. Non esultiamo, perché abbiamo ancora bisogno di tanto lavoro. Ma si tratta di passi in avanti apprezzabili, che possono essere in aiuto anche al sistema portuale della Spezia e Marina di Carrara". Lo ha annunciato ieri in visita agli scali portuali la deputata e presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita.