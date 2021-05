Fortissio: Recensione Completa [Assistenza, Costi E Commissioni]

Fuori provincia - Fortissio è un broker di nazionalità greca che sta diventando sempre più noto nel mercato degli investimenti finanziari.



Come vedremo nei prossimi paragrafi, non solo Fortissio risulta essere un broker assolutamente affidabile in possesso di tutte le regolamentazioni previste dell’Unione Europea, ma offre ai propri clienti una serie di servizi complementari di ottima qualità, che lo rendono sicuramente una delle realtà più interessanti del panorama internazionale.



Con questo contenuto vogliamo offrirvi una recensione completa di Fortissio, andando ad approfondire tutti gli aspetti più importanti che devono essere valutati nella scelta di un broker.



Fortissio: le licenze

L’aspetto più importante per un broker è senza dubbio quello legato alle licenze. Il successo del trading e degli investimenti finanziari negli ultimi anni, infatti, ha fatto nascere moltissimi broker truffa che hanno portato pià problemi che altro a giovani trader inesperti.



Fortissio non è assolutamente un broker truffa. Come si può vedere chiaramente sul sito, Fortissio è in possesso di tutte le licenze per operare nei principali paesi europei:



• CONSOB per l’Italia : Licenza numero 4730

• CNMV per la Spagna : Licenza numero 4476

• FI per la Svezia : Licenza della Finansinspektionen

• KNF per la Polonia : Licenza della Komisja Nadzaru Finansowego

• FCA per il Regno Unito : Licenza numero 806246

• BaFin per la Germania : Licenza numero 156350

• CNB per la Repubblica Ceca : Licenza numero 07438907



Fortissio: l’assistenza clienti

L’assistenza clienti è un aspetto troppo spesso sottovalutato. Nella maggior parte delle recensioni, infatti, viene lasciato generalmente in fondo al testo e gli vengono dedicate poche righe.



Nel nostro caso vogliamo parlarne all’inizio, proprio perché crediamo che sia uno degli aspetti più importanti. Un buon broker, infatti, non può offrire ai propri clienti un servizio clienti di qualità scadente.



In primo luogo, Fortissio dedica ai propri utenti un account manager personale, in grado di risolvere qualsiasi problema riguardante gli investimenti, le piattaforme e i conti in pochissimo tempo.



Per qualsiasi altra problematica Fortissio mette a disposizione un’assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni tranne il sabato. Il servizio clienti, infine, è attivo dalle 8 del mattino alle 8 di sera, da lunedì e venerdì.



Potrete contattare il customer care tramite email, telefono, chat in tempo reale e tramite il modulo di contatti presenti sul sito.



Fortissio: costi e commissioni

Fortissio presenta due tipologie di costi differenti, che possiamo ritrovare in tutti gli altri broker italiani e internazionali: lo spread e il rollover.



Sia per quanto riguarda lo spread che per il rollover, siamo a livelli assolutamente paragonabili a quelli dei competitor. La cosa interessante sono gli sconti offerti dalla piattaforma, in base alla tipologia di conto sottoscritta dall’utente:



• Piano Discovery: prevede uno sconto sullo spread e sul rollover pari al 5%

• Piano Silver: prevede uno sconto sullo spread e sul rollover pari al 10%

• Piano Gold: prevede uno sconto sullo spread e sul rollover pari al 15%

• Piano Diamond: prevede uno sconto sullo spread e sul rollover pari al 20%

• Piano Vip: prevede uno sconto sullo spread e sul rollover pari al 25%



Fortissio: la piattaforma di trading

Un altro aspetto importantissimo quando si decide di valutare un broker è quello della piattaforma di trading, ovvero la piattaforma grazie alla quale sarai in grado di fare i tuoi investimenti sui mercati finanziari.



Questo aspetto è fondamentale perché una piattaforma poco usabile potrebbe causarti problemi durante l’operatività e farti perdere ottime opportunità di investimento.



La maggior parte dei broker in circolazione mette a disposizione la Metatrader, sicuramente la piattaforma di trading più famosa al mondo. Fortissio, al contrario, offre ai propri clienti la PROfit.



Nonostante non sia conosciuta come la Metatrader, le PROfit è sicuramente una piattaforma di trading di altissimo livello, in alcuni casi addirittura migliore della Metatrader.



Disponibile in sei lingue differenti, grazie alla PROfit sarete in grado di:



• Utilizzare un’interfaccia semplice e intuitiva, completamente personalizzabile in base alle vostre esigenze.

• Avere a disposizione strumenti grafici e analitici avanzati per la vostra analisi tecnica.

• Avere sempre a portata di mano la vostra cronologia degli ordini e avere la possibilità di aprire operazioni con un semplice clic.

• Avere sempre a portata di mano le notizie di mercato più importanti, le quotazioni dei prezzi delle attività e il calendario economico.



Ovviamente l’utilizzo della piattaforma non è limitato ai personal computer. Il mondo di oggi è dominato ormai dagli smartphone. Sarebbe inconcepibile, quindi, non avere a disposizione una versione mobile, da poter utilizzare in qualsiasi momento.



Grazie a mobile PROfit sarete in grado di inserire le vostre operazioni in piattaforma anche se siete comodamente sdraiati a letto. L’operatività non è mai stata così semplice.



Fortissio: i metodi di deposito e prelievo

L’ultimo punto che vogliamo affrontare in questa recensione riguarda i metodi di deposito e prelievo.



Anche questo, infatti, è un aspetto molto importante perché trovarsi davanti un broker che non accetta i metodi di pagamento più diffusi potrebbe rallentare molto la vostra operatività.



Fortissio da questo punto di vista rappresenta una certezza assoluta. Avrete la possibilità di depositare utilizzando i seguenti metodi di pagamento:



- Carta di credito o di debito: vengono accettati i circuiti Visa, Maestro e Mastercard. In questo caso il deposito minimo è di 200 dollari ed è solitamente istantaneo.

- Bonifico bancario: questo metodo sarà utilizzato anche come metodo di prelievo. Come per tutti i bonifici l’operazione può richiedere diversi giorni per essere completata.

- Pagamenti elettronici: sono sicuramente i metodi più comodi. Skrill, ecoPayz, Neteller, ecoVoucher e PayPal. Garantiscono sicurezza e immediatezza.



Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questa recensione sul broker Fortissio.



Abbiamo visto prima di tutto come questa piattaforma rispetti tutte le regolamentazioni europee, mettendo al sicuro i suoi clienti dai rischi legati all’esistenza di broker truffa.



Nel secondo paragrafo abbiamo parlato dell’assistenza clienti e abbiamo visto come sia di altissimo livello, anche rispetto ai principali competitor del settore.



Siamo poi passati ai costi e alle commissioni, e abbiamo visto come siano in linea con quelli del mercato. I grandi vantaggi arrivano con i conti caratterizzati da depositi più importanti. Questo vuol dire che man mano che diventerete dei trader professionisti, potrete godere di costi e commissioni molto vantaggiose.



Nel penultimo paragrafo abbiamo parlato della piattaforma, analizzandone i grandi pregi, tra cui c’è anche l’utilizzo per smartphone.



Infine, abbiamo visto i metodi di pagamento, fondamentali per ogni broker.

Ogni punto che abbiamo analizzato ha mostrato come Fortissio sia assolutamente un broker affidabile e di altissimo livello. È sicuramente una realtà da tenere d’occhio nei prossimi anni.