Federagenti, l'assemblea generale quest'anno si tiene in presenza

Fuori provincia - La Federazione italiana agenti e raccomandatari marittimi, Federagenti, segna il territorio del cluster marittimo fissando per il 15 ottobre prossimo, a Venezia, l’Assemblea generale annuale di categoria “in presenza”. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio Direttivo, presieduto da Alessandro Santi, da circa sei mesi al timone della Federazione. L’Assemblea 2021 assume quindi un significato del tutto particolare; è il general meeting della ripartenza per una categoria che, pur fra mille difficoltà, non ha frenato il suo processo di diversificazione professionale e di business creation, diventato caratteristica identificativa degli agenti e non casualmente testimoniato da un libro che sarà presentato proprio nel corso dell’Assemblea. Già nelle prossime settimane saranno messi a punto e resi pubblici i dettagli dell’evento che si tradurrà anche nell’occasione per un ricompattamento degli operatori che hanno difeso una linea del fronte particolarmente difficile e che oggi sono chiamati a dimostrare la loro capacità di stimolo e traino per il cluster marittimo e portuale.