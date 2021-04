Decreto sostegni, attivo il servizio per le domande online

Fuori provincia - Inps informa che è attivo il servizio (seguendo dall'home page il percorso Prestazioni e servizi/Servizi) per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal Decreto Sostegni (decreto legge 41/2021), per le seguenti categorie di lavoratori:

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dello spettacolo.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Ristori (decreto-legge 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

Invece i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del Decreto Ristori, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65.