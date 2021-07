Crédit Agricole e Visa: nuova partnership a tutto campo

Fuori provincia - Una collaborazione a 360 gradi all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità quella tra il Gruppo Crédit Agricole in Italia e VISA: dalle carte di pagamento green con funzionalità di spending control evolute e gestione totalmente “digital”, fino ad arrivare all’accordo con Le Village by Crédit Agricole Milano. Una partnership, quest’ultima, grazie alla quale VISA porterà le proprie competenze ed esperienza globali nell’ambito dei pagamenti digitali e delle Fintech.

“Grazie alla partnership con Visa proseguiamo il nostro impegno nella direzione dell’attenzione alle esigenze dei clienti, mettendo a disposizione una carta evoluta, completamente digitalizzata, che permetterà di gestire tutti i pagamenti direttamente dalla nuova App Crédit Agricole. Una carta in PVC, interamente riciclabile, a dimostrazione dell’impegno concreto della Banca verso i temi della sostenibilità” - afferma Marco Briata, Responsabile Direzione Privati e Digital di Crédit Agricole Italia. “Essere sostenibili e innovativi per noi significa agire in modo virtuoso

sulle abitudini che fanno parte della nostra quotidianità.”



“Le Village by Crédit Agricole Milano è un “ecosistema aperto” che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende, grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate, giovani imprese, investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole” – dichiara Gabriella Scapicchio, sindaco di Le Village by CA Milano. “Grazie a Le Village by Crédit Agricole Milano, Visa avrà un’occasione unica per avere accesso a un osservatorio privilegiato

sul mondo dell'innovazione e delle startup e per restare al passo con le ultime tendenze in materia di innovazione ed entrare in contatto con i player più innovativi.” “Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Crédit Agricole in Italia che coniuga innovazione e sostenibilità, due driver chiave della ripartenza economica per cittadini e imprese.”

– commenta Giuseppe Arciero, Head of Financial Institutions di Visa Italia. “La nostra ambizione è quella di contribuire alla digitalizzazione e alla ripresa economica del Paese mettendo a disposizione di Crédit Agricole le piattaforme tecnologiche, gli assets di comunicazione e le innovazioni più avanzate a livello internazionale per uno sviluppo sostenibile del Business. L’obiettivo comune sarà quello di connettere consumatori e piccole imprese per

soddisfare la crescente domanda di pagamenti digitali semplici, sicuri e immediati.”