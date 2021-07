Crédit Agricole Leasing Italia amplia la propria offerta distributiva

Fuori provincia - Crédit Agricole Leasing Italia ha ampliato la propria offerta distributiva affiancando al canale tradizionale della rete bancaria l’innovativo canale Vendor Leasing, che rappresenta oltre il 34% delle fonti di originazione del leasing italiano (fonte: Assilea, To Lease Rapporto Annuale 2020-2021). La società di leasing del Gruppo Crédit Agricole ha siglato accordi e convenzioni con aziende leader in svariati settori al fine di supportare la crescita delle attività commerciali dei Vendor e fornire ai clienti un servizio finanziario dedicato attraverso soluzioni di finanziamento in leasing adatte alle loro esigenze, insieme a servizi accessori aggiuntivi come la copertura assicurativa sui beni o la manutenzione. L’obiettivo di Crédit Agricole Leasing Italia è ottimizzare il servizio al cliente finale, dando la possibilità di acquisire, tramite un unico interlocutore, sia il bene che il finanziamento leasing più idoneo alle proprie necessità, e proponendo un’offerta ampliata dal punto di vista di prodotto con il leasing operativo strumentale. Quest’ultimo, meno dipendente da dinamiche di incentivi fiscali, mette il servizio al centro della relazione con il cliente e risponde ai nuovi bisogni della clientela sempre più pay per use orientend. “Questo ulteriore sviluppo ci consente di rispondere sempre più alle richieste dei nostri clienti – ha dichiarato Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. Il Canale del Vendor e il leasing operativo sono progetti nei quali il nostro Gruppo crede molto in quanto capaci di generare valore per tutti gli stakeholder. Il piano è in continua evoluzione, proprio di recente abbiamo implementato un lean process al fine di semplificare la customer experience in termini di documentazione contrattuale, anche in ottica di approccio - paper saving - più sostenibile per l’ambiente. Con i nostri partner i clienti avranno così una nuova opportunità di scoprire il mondo Crédit Agricole.”