Crédit Agricole Assicurazioni e Agos lanciano 'Casa protetta'

Fuori provincia - Crédit Agricole Assicurazioni, la Compagnia assicurativa attiva nel ramo danni, controllata da Crédit Agricole Assurances e leader di bancassicurazione nel mercato europeo, ed Agos, la Società leader nel credito al consumo partecipata da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole

Consumer Finance, consolidano la partnership nell’offerta di soluzioni dedicate alla protezione delle abitazioni private abituali, con il lancio della polizza “Casa Protetta”. La polizza “Casa Protetta” unisce alle coperture tipiche di un’assicurazione multirischi sulla casa alcuni servizi di assistenza per semplificare la risoluzione di piccoli incidenti domestici, quali l’intervento di un elettricista, idraulico o tecnico del gas, o il check-up dell’impianto del gas e/o elettrico, tutti attivabili con una chiamata alla Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il prodotto, distribuito nelle filiali AGOS, è accessibile a tutti: il prezzo base mensile consente di accedere al primo livello di copertura, per la protezione del contenuto della propria abitazione contro i rischi più comuni, l’incendio al fenomeno elettrico, i danni da acqua e gli atti vandalici e ai cristalli. La tutela legale e l’assicurazione della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, relativi alla conduzione dell’immobile, sono sempre incluse e la copertura base è ampliabile con le garanzie Furto e Responsabilità Civile della Famiglia.



“Assicurare la propria abitazione, oggi, significa non soltanto tutelarsi dagli imprevisti domestici, ma offrire protezione al proprio nucleo familiare, attraverso servizi di assistenza che possano rendere più semplice la vita quotidiana”, dichiara Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Assicurazioni. “Il nostro obiettivo è essere sempre più un riferimento per i nostri clienti” dichiara Flavio Salvischiani, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale Agos, “non solo attraverso il finanziamento dei loro progetti, ma cercando di proporre in modo più ampio e completo una soluzione alle loro esigenze, ad esempio con servizi che rendano più serena e sicura la vita dei clienti. Abbiamo trovato in Crédit Agricole

Assicurazioni - compagnia del Gruppo - una soluzione adatta nella polizza Casa Protetta, particolarmente interessante perché si tratta di un insieme di coperture rischi e assistenza modulabile e perciò in grado di adattarsi alle diverse situazioni”.



“Gli Italiani, rispetto alla media europea, risultano ancora sotto-assicurati; i dati dimostrano che ad oggi, meno di 1 italiano su 6 acquista una polizza casa per l’abitazione di proprietà. Ciò si traduce in un rilevante gap di protezione da colmare. Con AGOS, abbiamo consolidato la partnership distributiva, mettendo a disposizione dei Clienti una copertura assicurativa per la protezione del bene più importante, la casa. Con la polizza Casa protetta, offriamo ai clienti uno strumento per semplificare la risoluzione degli imprevisti domestici più comuni, usufruire dei vantaggi legati ai servizi di assistenza e tutela legale, e vivere senza preoccupazioni", conclude Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole

Assicurazioni.