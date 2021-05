BVLG conferma Enzo Stamati Presidente. Lo spezzino Menchelli ancora alla vice-presidenza

Fuori provincia - Il primo consiglio di amministrazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana si è riunito mercoledì 5 maggio per nominare le cariche sociali, dopo le risultanze delle votazioni di mercoledì 28 aprile. La seduta è stata gestita dal consigliere anziano Antonio Ruggieri che, visti i risultati ottenuti dalla Banca in questo pur difficile triennio, avendo il Consiglio di Amministrazione sempre operato in concordia ed unità di intenti ed avendo dimostrato con i risultati ottenuti una coerenza e un forte radicamento sul territorio, ha portato avanti la seguente proposta, votata favorevolmente e all’unanimità da tutto il CDA:



Enzo Stamati Presidente BVLG

Giuseppe Menchelli Vicepresidente Vicario BVLG;

Corrado Lazzotti Vicepresidente;

Pietro Salatti Vicepresidente.



Per l’avvicendamento nella zona Garfagnana tra il Vicepresidente Salatti e il consigliere Triti si tratta di un passaggio di consegne tra i due consiglieri di zona. Ricordiamo per completezza l’elenco dei nominativi eletti con le votazioni di mercoledì 28 aprile scorso. Per il CDA: Marco Alberto Landi, Corrado Solano Lazzotti, Titano Trento Marsili, Stefania

Prosperi, Laura Silvestri, Enzo Maria Bruno Stamati, Simone Tonlorenzi, Giuseppe Menchelli, Antonio Ruggieri, Pietro Salatti e Pierluigi Triti. Per il Collegio Sindacale: Roberto Marrani (Presidente collegio sindacale), Andrea Buratti e

Davide Marchi sindaci effettivi, Andrea Biagini e Silvia Giannelli sindaci supplenti. Per il Collegio dei Probiviri: Roberto Barsanti (Presidente collegio probiviri), Elena Beconi e Simone Farnocchia probiviri effettivi, Diego Carignani e Matteo Politi probiviri supplenti. I componenti del CdA e la Direzione ringraziano i soci per la vicinanza in questo particolare momento e per l’importante partecipazione per delega all’assemblea soci 2021