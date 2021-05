Armani nuovo ad di Iren. I sindaci: "Nomina di valore"

Fuori provincia - In merito alla nomina di Gianni Vittorio Armani quale nuovo amministratore delegato, il Comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di IREN, composto da Marco Bucci, sindaco di Genova, Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, e Chiara Appendino, sindaco di Torino, a titolo personale ed in rappresentanza degli azionisti di controllo della società ha dichiarato: “Si apre oggi una nuova fase per Iren, contestualmente con il nuovo ciclo economico post pandemico e le opportunità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratta di un’occasione irripetibile per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e contribuire a disegnare il futuro del Paese, mettendo al centro l’innovazione, i principi dell’economia circolare, i nuovi bisogni dei territori e dei cittadini: sono tutti ambiti in cui Iren ha spazio concreto di di crescita, con la possibilità di giocare nel prossimo futuro un ruolo di assoluto protagonista".

Sulla base di questi obiettivi, il Comitato di sindacato fa i migliori auguri a Gianni Vittorio Armani, indicato al CdA e da questi nominato come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Società. "Il profilo manageriale dell’ingegner Armani, consolidato attraverso numerose esperienze di prim’ordine in grandi gruppi nazionali nei settori dell’energia, delle reti e delle infrastrutture, e da ultimo nelle multiutility, rappresenta un valore distintivo per delineare le nuove strategie di crescita e di sviluppo del Gruppo Iren. Strategie che, ne siamo certi, permetteranno a Iren di proseguire nei prossimi anni il percorso di trasformazione in player nazionale”.