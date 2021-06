Al via i saldi in Liguria: si parte il 3 luglio

Fuori provincia - In Liguria i saldi estivi cominceranno sabato 3 luglio 2021 e terminano lunedi 16 agosto 2021. Alla Spezia a breve cominceranno ad apparire i primi cartelli della scontistica al secondo anno alle prese con il Covid 19.

La Regione Liguria ha dato attuazione nella propria normativa (legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni) a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome-Cinsedo come sopra specificato, fissando la data dei saldi estivi al primo sabato del mese di luglio, che perciò quest'anno dureranno da sabato 3 luglio 2021 a lunedì 16 agosto 2021.



I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi.



Si richiama l'attenzione, in particolare, sull'articolo 113 della legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni che, al comma 2, con riferimento alle vendite promozionali, stabilisce quanto segue:



Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:



abbigliamento

calzature

biancheria intima

accessori di abbigliamento

pelletteria

Non possono, dunque, essere effettuate le vendite promozionali sopra indicate a partire da lunedì 24 maggio 2021.



Con la legge regionale n.18 del 29 luglio 2016 è stato aggiunto il comma 4 bis all’articolo 111 della legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni per cui le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e bis) della legge regionale n.1/2007.