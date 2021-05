Agriturismi, i chiarimenti sull'esonero di contributi

Fuori provincia - La circolare INPS 12 aprile 2021, n. 57 ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.



Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine di presentazione delle istanze 12 maggio 2021), utilizzando il modulo disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), “Esonero Art.222 DL 34/2020”.



Il messaggio 7 maggio 2021, n. 1850 rende noto che per semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti con riferimento a quanto condiviso dall’Istituto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo. Un nuovo messaggio comunicherà la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze. Saranno altresì specificati i casi particolari in cui i contribuenti che hanno già presentato la domanda dovranno presentarne una nuova.



(fonte: Inps)