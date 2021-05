Acquisti online: boom di utenti per Amazon, ma attenzione alla variazione dei prezzi

Fuori provincia - Dopo la pubblicazione dell’ultima trimestrale Amazon si conferma una delle aziende più importanti al mondo nel settore e-commerce. Il gigante USA conta ormai più di 200 milioni di abbonati al servizio Prime, con un incremento di 50 milioni di iscritti nel primo trimestre dell’anno.



Attualmente è il primo e-commerce in Italia, con oltre 66 milioni di visitatori unici al mese, un flusso di utenti doppio rispetto al secondo posto occupato da eBay e superiore di ben sei volte a Zalando collocato in terza posizione.



Amazon batte tutti grazie alla sua capacità di conversione, alla qualità della user experience e all’abilità nel soddisfare le esigenze delle persone che acquistano online, allo stesso tempo in pochi sanno come i prezzi dei prodotti su Amazon non sono fissi, ma presentano delle variazioni considerevoli, fluttuazioni che non sempre garantiscono il miglior prezzo possibile.



Queste differenze sono legate alle tecnologie utilizzate per bilanciare le numerose offerte disponibili, movimenti dei prezzi che richiedono attenzione prima di comprare sull’e-commerce, per capire se realmente quello proposto è un importo vantaggioso.



Come monitorare i prezzi dei prodotti su Amazon

Com’è possibile apprendere anche dall’approfondimento sulla variazione dei prezzi su Amazon a cura di Roberto Serra, per risparmiare quando si compra sullo store online americano è indispensabile tenere conto di alcuni aspetti.



Amazon, infatti, aiuta i suoi reseller ad offrire prezzi adeguati sui vari prodotti, equilibrando ad esempio promozioni convenienti su alcuni articoli ed eventi particolari come il Black Friday, aggiornando il prezzo di altri prodotti per evitare situazioni non sostenibili.



Per trovare offerte realmente convenienti esistono due opzioni: passare ore collegati sul portale per controllare i movimenti dei prezzi, oppure utilizzare appositi tool che consentono di monitorare in modo automatico le variazioni dei prezzi sui prodotti presenti nell’e-commerce.



Alcune applicazioni sono gratuite, altre invece a pagamento, ad ogni modo ogni programma propone funzionalità diverse e servizi più o meno sofisticati per il controllo dei prezzi su Amazon, con quelli più efficienti e apprezzati che sono CamelCamelCamel e Keepa.



Questi tool permettono di tenere d’occhio i prezzi dei prodotti di proprio interesse, per essere avvisati quando l’importo scende e concludere l’acquisto approfittando di un ribasso in occasione di un’offerta speciale, oppure scoprire quali sono i prodotti che hanno subito un recente calo del prezzo.



Si tratta di strumenti utili per risparmiare quando si compra online su Amazon, semplificando la ricerca degli ambiti affari senza trascorrere ore ed ore monitorando manualmente i prezzi all’interno del web shop americano.



Perché conviene comprare su Amazon?

Ovviamente Amazon non è l’unico e-commerce disponibile in Italia, infatti il settore è sempre più variegato con tantissimi player di mercato, ad ogni modo il sito web dell’azienda di Seattle rimane senza dubbio un punto di riferimento per lo shopping online.



Il primo punto di forza è senz’altro il programma Amazon Prime, con il quale il colosso USA assicura la massima fidelizzazione dei clienti, garantendo consegne rapide e gratuite su milioni di prodotti in vendita oltre ai servizi inclusi come Prime Video, Prime Reading e Amazon Music.



Inoltre, il portale propone un assortimento molto vasto di prodotti, tra i più completi del settore, con milioni di articoli di ogni genere e un catalogo in cui difficilmente non si riesce a trovare ciò di cui si ha bisogno.



Amazon è anche famoso per offrire una delle migliori user experience al mondo, con grandissima attenzione da parte dell’azienda statunitense alla soddisfazione degli utenti. Questo approccio assicura un’esperienza d’acquisto veloce, personalizzata e semplice, con tanti servizi aggiuntivi tra cui i pagamenti rateizzabili online e il ritiro nei punti fisici convenzionati.