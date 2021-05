Accordo per il innovo del contratto integrativo

Fuori provincia - Più flessibilità nell’organizzazione del lavoro, maggiore responsabilizzazione dei dipendenti nel conseguimento dei risultati aziendali, investimento continuo sulla professionalità e sul benessere delle persone. Questi i principali punti dell’accordo integrativo firmato da Leonardo con le sigle CIGL-Fiom, Cisl-Fim e UIL-Uilm all’esito di una trattativa fortemente impattata dalla pandemia.

L’accordo, raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione all’area lavoro di Unindustria Lazio, siglato ai tempi del Covid-19, si ispira "ai principi di sostenibilità, crescita, fiducia, corresponsabilità, e prevede l’aggiornamento del modello di relazioni industriali e una serie di intese economiche volte a coinvolgere sempre più i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, introducendo inoltre strumenti in grado di migliorare la vita aziendale e di accrescere le competenze delle persone".

Tra le intese di contenuto economico, un premio di risultato per tutti i dipendenti che favorisce la partecipazione alla vita aziendale e il coinvolgimento in programmi di miglioramento continuo e un sistema di target bonus di gruppo per tutti i lavoratori inquadrati nelle Categorie 7^ e Quadri.



“Le intese raggiunte confermano ancora una volta l’attenzione di Leonardo per le sue persone e puntano ad accrescere il benessere integrale di tutta la nostra comunità professionale, elementi che costituiscono le fondamenta su cui costruire insieme il nostro futuro - le parole del presidente Alessandro Profumo -. Le novità in merito all’investimento sulla professionalità delle nostre persone riguardano il continuo ampliamento dell’offerta formativa, già evoluta grazie al recente lancio della piattaforma Coursera, e l’introduzione di Organismi di governance a partecipazione paritetica per una gestione sempre più efficace dei progetti di formazione finanziata.

Tra gli strumenti orientati al miglioramento della vita in azienda e all’introduzione di una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, la possibilità di usufruire di permessi e compensazioni orarie durante tutto il corso della giornata lavorativa. Una disciplina agile dello smart working che, nella transizione verso la fase post emergenziale, valorizza gli aspetti positivi e innovativi dell’esperienza già sperimentata in Leonardo definendo un quadro di principi che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro supportando il processo di trasformazione dell’organizzazione e del way of working determinato dalla diffusione di tecnologie digitali.

Sul fronte del welfare aziendale e del miglioramento del benessere delle nostre persone, sono previste ulteriori iniziative in favore dei lavoratori e delle loro famiglie, anche a fronte delle proposte che saranno presentate dal Gruppo di Lavoro paritetico istituito ad hoc. È inoltre prevista la possibilità di convertire in servizi di Welfare aziendale quote del Premio di Risultato e del Target Bonus, accedendo al Portale dedicato".