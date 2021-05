Villa Bertelli, il linguaggio esoterico di Dante nelle opere d’arte

Fuori provincia - Si alza il sipario sul primo appuntamento di Dante 700 in Villa, la nuova prestigiosa rassegna, promossa dal Comitato Villa Bertelli e nello specifico organizzata dalla consigliera Annalisa Buselli coadiuvata da Gionata Simoni. Inaugura il calendario la storica dell'arte Francesca Rachel Valle, che venerdì 28 maggio alle 18 nel Giardino dei lecci presenta Il linguaggio esoterico di Dante nelle opere d'arte. Un incontro che presenta la grande influenza di Dante anche nel contesto artistico e non solo della nostra penisola. “Quando la pittura racconta il Sommo Poeta – spiega Valle- inevitabilmente incontriamo un linguaggio segreto. Le trasposizioni pittoriche della Divina Commedia sono tra le più ricche e particolari della storia dell’arte, i più grandi artisti si sono cimentati a fare un omaggio al sommo poeta fiorentino. Sandro Botticelli, Andrea del Castagno, Domenico di Michelino, Agnolo Bronzino, Gustave Doré, Eugene Delacroix, William Blake, Salvador Dalì e molti altri citano Dante Alighieri secondo il loro stile pittorico con un denominatore in comune: il fascino di raccontare un viaggio misterioso fra simboli e allegorie”. Necessaria prenotazione: 0584 787251. Introduce Gionata Simoni