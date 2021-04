Un inno agli anni delle superiori, è "Lucky Strike" di Dheli

Fuori provincia - Lucky Strike è il nuovo singolo di Dheli, un riferimento al periodo delle superiori e a quei momenti in cui qualcuno prende tutto quello che può da te e poi se ne va, giusto il tempo di una sigaretta scroccata per poi non farsi più vedere. Il testo non ha nessun messaggio velato, frasi dirette e concise, come dice Dheli: " Poi mi basta un sorriso una birra e un amico ma mi fido a fatica quindi brindo alla vita ". Il Punk è sempre stato nella vita di Dheli, sia come attitudine che come sonorità, prima l'ha miscelato con la Dance e adesso ce lo ripropone con un beat prodotto da lui in stile tutto americano alla " 24kgoldn "ma quello che importa è Dheli, perchè il suo modo di scrivere e le melodie che crea sono in piena linea con il suo percorso artistico. Dai riferimenti di alcune frasi del testo, si può notare come Dheli sia legato in qualche modo alla musica e alla figura di Vasco Rossi e alla sua vita spericolata. Inoltre nel brano emerge anche la spensieratezza di un adolescente che sa di non avere alcun talento se non quello di saper trasformare tutto quello che ha nella testa in un brano musicale, solo lui e la sua chitarra, finalmente si sente capito da qualcuno. "Quello che non mi manca è quello che non ho e come Vasco nei '90 non mollerò e sai una cosa? Non m'importa se non vuoi più sentirmi".



Gabriele "Dheli" artista e producer, nasce alla Spezia nel '97 ma vive a Milano dal 2016 e studia Writing and Production ( Produzione Musicale ) al CPM Music Institute di Franco Mussida ( MI ).''Future Vintage'' è il suo manifesto, un sincretismo fra elementi sonori della musica dance anni '80 e del suo genere preferito: Il Punk. Gabriele passa lasua adolescenza all'interno di svariate band, il suo ultimo progetto prima ditrovare la sua strada è stato quello di ricoprire il ruolo di frontman nel gruppo:''Alchimia''. Ricorda nel cuore la finale del contest: ''Emergenza Festival '' doveha capito cosa vuol dire salire su un palco come quello dell'Alcatraz di Milano e quello de " La claque " di Genova.Questo settembre ha inoltre partecipato come finalista al BMA2020 (Bologna Musica D'Autore) esibendosi a Parco Villa Angeletti (BO), organizzato da Fonoprint. A Novembre 2020 è selezionato tra gli artisti del Cecchetto festival di Claudio Cecchetto. Inoltre dopo aver lavorato in una piccola realtà indipendente, fonda la propria realtà insieme al team di persone che lavora con lui: Snowball Music Group, dove si occupa di gestire le uscite discografiche di artisti emergenti e di curare la parte press delle loro release