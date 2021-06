Renzo Cresti chiude Armonie di primavera a Villa Bertelli

Fuori provincia - Terzo ed ultimo appuntamento con Armonie di primavera, la rassegna di musica classica, firmata dall’Associazione Sentieri musicali e inserita nel calendario de L’altra Villa di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Domenica 6 giugno alle 17.30 nel Giardino d’Inverno Renzo Cresti presenta il libro Musica presente, a cura della Libreria Musicale Italiana. Quando si dice «musica classica» si pensa subito alla musica di qualche secolo fa. Tuttavia, la musica classica è più viva che mai: Musica presente di Renzo Cresti raccoglie l’attività di quasi duemila compositori nati tra gli anni ’50 e gli anni ’90, un lavoro che intreccia musica classica contemporanea, jazz, fusion, praticamente tutto quel che succede attorno alla musica colta. Alla presentazione dell’autore seguiranno interventi al pianoforte di Maria Giulia Lari e Luca Fialdini dell'associazione Sentieri musicali. Necessaria prenotazione: 0584 787251



L’Associazione Sentieri musicali è nata nel novembre 2019. Giovanissima, come i suoi fondatori Luca Fialdini, Maria Giulia Lari ed Eleonora Lari, ha già al suo attivo una stagione concertistica autunnale e una primaverile. Armonie di primavera vuole essere l’occasione per avvicinare il pubblico non solo al grande repertorio, ma anche a quello meno presente nelle sale da concerto, offrendo una panoramica del mondo musicale a 360 gradi. L’Associazione crede fortemente nella promozione della cultura, in particolare di quella contemporanea, tanto che ogni concerto presenta almeno una composizione di autore vivente, già eseguita o commissionata appositamente per le sue stagioni concertistiche. La realizzazione di Sentieri musicali è stata possibile grazie al supporto e al sostegno di Villa Bertelli, del Comune di Forte dei Marmi, di Fo.El. srl e di Cantarelli S.n.c.