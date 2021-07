Premio letterario per Giancarlo Guani col racconto "Chi ha paura del lupo cattivo"

Fuori provincia - Importante premio letterario ricevuto per Giancarlo Guani (Giba) in occasione del concorso nazionale Rotary Bormio Contea riservato alla sezione Narrativa per ragazzi.

Il nostro concittadino è stato ospite per due giorni assieme alla moglie Maria Pia nella splendida Bormio. Durante la permanenza oltre alla suggestiva cerimonia di premiazione alla presenza di un pubblico numeroso è stato ospite a due serate della Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi con protagonisti Federico Buffa e gli Extraliscio. Il racconto "Chi ha paura del lupo cattivo" è stato consegnato dalla presidente del Rotary Bormio Contea Paola Romerio Bonazzi.



Il meritato riconoscimento giunge dopo il recente primo premio Gamin e il premio della critica di Cantaspezia come testo della canzone “La Spezia negli occhi di ieri e di oggi”.

Il racconto premiato viene portato nelle scuole primarie, nelle piazze ed in teatro dall’attore Riccardo Monopoli accompagnato dalla musica di Monica Vergassola.

Il racconto narra la storia di un lupo stanco e avvilito per essere nelle favole considerato cattivo, lurido e accattone. Fugge da queste favole per trovarsi tra noi umani libero, ma senza collare e guinzaglio è subito trattato da cane randagio. Il canile, l’adozione e poi l’abbandono lo portano alla scelta: ritornare tra le favole cattivo (per gli altri) ma libero o rimanere tra noi umani con relativo collare. Saranno i bimbi fare la scelta.

Una storia del tempo.