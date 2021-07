Premio internazionale di poesia "Dante Alighieri", l'avvocato Roberto Benvenuto premiato a Catanzaro

Fuori provincia - Altro successo di prestigio per Roberto Benvenuto, avvocato e poeta spezzino, al Premio Internazionale Dante Alighieri, organizzato dalla Accademia dei Bronzi di Catanzaro, nel 700esimo anniversario della nascita del Sommo Poeta. “Febbraio notte” la poesia prescelta dalla giuria ha sbaragliato la concorrenza a fronte di quasi duemila proposte. Da sempre appassionato di prosa vince il suo primo premio nel 2018 ad Aulla con giuria presieduta dalla nota letterata Marina Pratici per poi collezionare riconoscimenti prestigiosi in tutta Italia in particolare a Porto Azzurro, a Verbania nel premio letterario "Poetika" ad Avellino, a Catanzaro nel premio "Alda Merini" e nell'estate scorsa al Premio Nazionale "Versi sotto gli irmici" a Salerno. Nella narrativa con il racconto "La casa dello studente" vince il Premio Letterario "La città della rosa" ad Aulla con conseguente pubblicazione di oltre duemila copie. "Una passione da sempre coltivata" si confida il poeta spezzino" ma solo negli ultimi anni condivisa con successo con il pubblico" e visti i risultati e la sua inesauribile sensibilità poetica sicuramente ci delizierà ancora nel prossimo futuro.