Premio Lunezia, svelati i nomi degli artisti della semifinale

Fuori provincia - Ecco i magnifici 24 che parteciperanno alla Semifinale del Premio Lunezia Nuove Proposte 2021 al “Saxò” di Roma il prossimo 29 luglio, ore 21.30, La Semifinale sarà seguita da Rai Isoradio. Nel Comitato d’ascolto, presieduto da Loredana D’Anghera, anche Dario Salvatori critico musicale e volto televisivo, Paolo Zefferi collaboratore di Rai News, Radio Rai e vari produttori musicali. Ricordiamo che i finalisti entreranno in rotazione radiofonica su Rai Isoradio, mentre il vincitore accederà di diritto alle fasi finali di “Area Sanremo”. Radio Bruno, presenziando alla finale, offrirà promozione radiofonica a uno dei finalisti.

Tra i nuovi partner “Artisti Adesso” e “Diva’s Music Production” . Il 4 Agosto ad Aulla si svolgerà invece la prima serata dell’edizione 2021, con ospiti e big premiati che saranno annunciati nei prossimi giorni sui canali social, l’evento si svolgerà nella piccola e suggestiva Piazza Cavour che vide Fabrizio De Andrè e Fernanda Pivano tenere a battesimo la storica rassegna italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni. L’edizione è la numero 26, per la serata aullese è prevista la diretta streaming. Di grande prestigio i partner istituzionali, in particolare il Patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, oltre all’epocale sostegno del Comune di Aulla affiancato di recente dal Comune della Spezia.



I Semifinalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2021



Valerio Alessandri in arte “Valerio Lysander” con il brano “Facile” - Mentana (RM)

Alessandro Aquilini in arte “Aenea” con il brano “Lilly 23” - Roma

Matteo Francesco Bonanno in arte “Francesco Bonanno” con il brano “Paura di te” - Dalmine (BG)

Lisa Brunetti in arte “Helle” con il brano “2,107” - Bologna

Giulia Cerasoli in arte “Braska” con il brano “Cos’è il male” - La Spezia

Amedeo Ciurgina in arte “Segreto” con il brano “E poi si vola” - Torino

Luca Civiletti con il brano “Carlotta” - Palermo

Antonio Ferrari con il brano “Come me” - Travo (PC)

Assia Fiorillo con il brano "Qualcosa è andato storto" - Casavatore (NA)

Andrea Giraudo con il brano “Stare Bene” - Cervasca (CN)

Yassmine Jabrane con il brano “Dea Fortuna” - Roma

Serena Manueddu in arte “Io Sono Cobalto” con il brano “Insonnia” - Chieri (TO)

Marco Martinelli con il brano “Molecole d’amore” - San Giuliano Terme (PI)

Roberta Monterosso con il brano “Cerco sempre qualcosa da fare” - Albenga (SV)

Daniele Miola con il brano “GPS” - Nichelino (To)

Alice Olivari con il brano “Sono qua” - Polpenazze del Garda (BS)

Matteo Perifano con il brano “Messiah (Matteo 12,21)” - Roma

Francesco Pesaresi con il brano “Ah! Fantasia” – Camerano (AN)

Eleonora Rindi in arte “Nora” con il brano “Per nome” - Prato

Arianna Rozzo con il brano “La Teoria del Caos” - Bergamo

Anna Turrei con il brano “A mani nude” - Milano

Alessandro Zanolini con il brano “Prenditi tutto” - Piacenza

Il Segnale Wow! (Band) con il brano ”Il pensiero di Bauman” - Rimini

Le Teste di Ozzak (Band) con il brano “ Mi voglio superare” - Andria (BT)