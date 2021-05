Parliamone in Villa, ospite lo scrittore Marco Buticchi

Fuori provincia - L’ultimo grande enigma dell’antico Egitto: il mistero della regina Cleopatra. È il tema del primo appuntamento dell’edizione 2021 di Parliamone in villa, la rassegna, organizzata dal comitato Villa Bertelli, che prende il via sabato prossimo 8 maggio alle ore 18 nel Giardino dei lecci della Villa in via Mazzini 200, allestita da Vannucci Piante di Pistoia. L’ospite è Marco Buticchi, uno scrittore da un milione e mezzo di copie, tradotto in tutto il mondo e personaggio tra i più noti della narrativa di avventura, famoso per i suoi romanzi che uniscono storia, leggenda e misteri. L’ultimo è L’ombra di Iside edito da Longanesi, presentato al suo primo appuntamento a Forte dei Marmi. La trama ci ripropone Sara Terracini, esperta archeologa e moglie dell’imprendibile e carismatico Oswald Breil, che viene incaricata di tradurre un gran numero di tavolette d’argilla ritrovate d’Egitto, che svelano una storia mai raccontata fino ad oggi. Gli avvenimenti si susseguono incalzanti, con i due protagonisti che si dividono fra gli immortali personaggi come Antonio e Cleopatra e tanti altri, uno fra i quali, conosciuto soprattutto fra gli addetti ai lavori: Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), padre dell’egittologia moderna, le cui scoperte sono state fonte di ispirazione fra gli esploratori e persino gli artisti di tutte le epoche successive. Buticchi ha viaggiato moltissimo per lavoro, alimentando così la sua curiosità, il suo gusto per l’avventura e la sua attenzione per la storia e il fascino per i tanti luoghi che ha visitato. È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana I maestri dell’avventura. Buticchi vive a Lerici con la moglie Consuelo e nel 2008 è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica per aver contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura italiana anche all’estero. L’evento sarà presentato dal giornalista Enrico Salvadori, affiancato da Alessandra Cenci Campani dell’Associazione L’isola di Calipso. Radio Partner: Radio Bruno Toscana. Necessaria prenotazione 0584 787251. Ingresso libero.