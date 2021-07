Ottimi risultati agli Italiani di danza per la Dreams and Dance Academy

Fuori provincia - L’associazione sportiva di Montedivalli, Dreams and Dance Academy, capitanata da Linda Cattani e Camilla Meloni, ha partecipato al campionato italiano di categoria che si è tenuto a Rimini, riscuotendo ottimi risultati. La atlete hanno gareggiato con grinta e passione nelle discipline di Freestyle, Latinstyle, Disco Dance e Jazz. Il livello era molto alto ma si sono distinte guadagnandosi i passaggi nei vari turni di eliminatoria fino ad arrivare ai quarti di finale, semifinali e finali.



La sorpresa più emozionante l’hanno regalata Susanna Silvestri e Martina Zanelli che nella Disco Dance hanno vinto la categoria portandosi a casa il titolo di Campionesse Italiane 2021, a seguire Chrystal Bigagli e Giulia De Biasi si sono classificate nella stessa disciplina in seconda posizione. Nel Latinstyle si è distinta Martina Bocchia che, su più di 100 atlete, è volata ad un soffio dalla semifinale; ottimo lavoro anche per le altre atlete che sono arrivate ai quarti di finale e in semifinale al loro primo Campionato di Latinstyle.



Nelle discipline del Freestyle hanno sempre raggiunto il turno di finale classificandosi ad un soffio dal podio e, nel Jazz Dance, Chrystal ha superato i turni di eliminatoria guadagnandosi un posto in semifinale. Che dire, è stata una settimana piena di danza e competizioni ma vedere i sorrisi delle ragazze alla fine di ogni giornata è indubbiamente il più bello dei premi. Nonostante il poco allenamento dovuto al Covid-19, i risultati non sono mancati, complimenti ad insegnanti ed atleti.