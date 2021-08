Othavio e Bud Lee a Castelpoggio

Fuori provincia - Sabato 21 agosto alle ore 21.45 appuntamento live con gli spezzini Somarionda a "La Pala" di Castelpoggio.

Somarionda è un intreccio di transiti e di stazionamenti. Una gestazione alla quale segue una nascita da due Padri, Due fratelli.

Il rap, il funk, l'elettronica sono la matrice, ma ogni brano è una progressione: niente, o quasi, finisce come inizia.

C'e' un approccio 'nerd' sia alla musica che alle liriche, poco lasciato al caso.

Bud Lee e Othavio gravitano tra i suoni da diversi anni e dopo l'esperienza collettiva di LatobesodelaFazenda, si riuniscono in duo per piazzare un nuovo tassello. Provare a fissare un punto dove tutto sfugge. Nove frammenti di un viaggio tra il contemporaneo, l'autobiografico, la favola, lo spaesamento