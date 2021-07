Il professor Marco Rossi torna a Villa Bertelli col libro "Del cuore delle donne, tra amore eros e medicina"

Fuori provincia - Graditissimo ritorno a Villa Bertelli del professor Marco Rossi, cardiologo, internista e docente presso l'Università di Pisa e autore di libri divulgativi in ambito medico, che sabato 31 luglio nell’ambito della rassegna L’altra Villa, presenterà il suo ultimo libro Del cuore delle donne, tra amore eros e medicina per Mind Edizioni. L’appuntamento è alle 18.00 nel Giardino dei lecci, dove Rossi sarà affiancato sul palco dalla giornalista Candida Virgone e dalla psicoterapeuta e sessuologa Ilaria Genovesi. A condurre l’incontro ci sarà ancora Emanuela Gennai. Il cuore, organo vitale per ogni essere vivente e indissolubilmente legato alla sfera emotiva, tornerà ad essere protagonista di questo incontro, in cui l’autore esplorerà tutti gli aspetti, emotivi, psicologici e fisici di questo organo. Ne presenterà le dinamiche, quando la donna è innamorata e analizzerà i messaggi che scambia con il corpo e la psiche e gli effetti positivi su di esso quando essa vive in modo sereno e appagante la propria sessualità. Un nuovo omaggio all’organo principe del nostro corpo, che ha da sempre un posto d’onore, non solo nei trattati scientifici, ma anche nella letteratura romantica. Necessaria prenotazione 0584 787251. Ingresso libero.