Il pittore spezzino Guido Morelli espone alla Galleria Europa di Lido di Camaiore

Fuori provincia - L’artista spezzino Guido Morelli espone un ciclo di opere inedite nella rassegna di pittura “Seven” che si inaugura sabato 14 agosto alle 21, negli ampi locali della Galleria Europa sul lungomare Europa 41 a Lido di Camaiore (Lu).



Si tratta della più importante iniziativa del settore promossa in questa stagione nella frazione versiliese, voluta e patrocinata dal Comune di Camaiore ed organizzata in sinergia con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio. Nella mostra verranno esposti anche dipinti di Daniela Caciagli, Riccardo Corti, Beppe Francesconi, Armando Orfeo, Lisandro Rota e Valente Taddei. I sette, seppur diversi tra loro per formazione estetica, stili e tecniche pittoriche, sono accomunati da un profondo spirito di ricerca nell’ambito della figurazione contemporanea.



Guido Morelli (La Spezia, 1967) raffigura sintetici paesaggi naturali nei suoi oli dall’impronta materica. E’ una pittura ‘mentale’, in cui è accentuata la dimensione della memoria: l’artista si focalizza sul linguaggio psicologico del dipinto, allontanandosi dagli aspetti descrittivi e puntando su una mera fusione di cromatismi e luminosità. La mostra è aperta fino a mercoledì 8 settembre 2021, tutti i giorni dalle 21 alle 23.30. Ingresso libero. Infoline: 333 2318925. Web: www.mercurioviareggio.com.