Green pass, Barbero: "Dante avrebbe riempito il girone degli ipocriti"

Fuori provincia - C'è anche il professor Alessandro Barbero fra i docenti universitari firmatari di un manifesto contro l'introduzione del green pass obbligatorio negli atenei italiani. Fra le oltre centocinquanta firme compare infatti anche quella dell'ordinario di Storia Medievale all'Università del Piemonte Orientale ma soprattutto grande protagonista della diciottesima edizione del Festival della Mente di Sarzana che si è chiusa ieri proprio con una sua lezione sulla guerra civile francese.



“Chiediamo - si legge nel documento - che venga abolita e rifiutata ogni forma di discriminazione. Auspichiamo che si avvii un serio dibattito politico, nella società e nel mondo accademico tutto (incluse le sue fondamentali componenti amministrativa e studentesca), per evitare ogni penalizzazione di specifiche categorie di persone in base alle loro scelte personali e ai loro convincimenti, per garantire il diritto allo studio e alla ricerca e l'accesso universale, non discriminatorio e privo di oneri aggiuntivi (che sono, di fatto, discriminatori) a servizi universitari".



Barbero dal canto suo alla vigilia del Festival sarzanese - dove era arrivato accompagnato dalle polemiche scaturite da alcune sue dichiarazioni riguardanti le foibe - era intervenuto sull'argomento del green pass alla “Fiom in Festa 2021” a Firenze. Sul palco con il segretario del sindacato Landini per il dibattito “Dal tumulto dei Ciompi ad oggi”, il professore chiamato ad associare i protagonisti dell'attualità ai gironi della Commedia aveva affermato: “Uno dei motivi per cui si finisce nell'Inferno di Dante è quando si è iprocriti e cioè non si ha il coraggio di dire le cose come stanno. Un conto è dire “abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio, perché è necessario e di conseguenza introduciamo l'obbligo”. Io non avrei niente da dire su questo, un altro conto è affermare: “Nessun obbligo ma semplicemente senza non puoi più vivere: non puoi più prendere treni o non puoi più andare all'università, però non c'è nessun obbligo nel modo più assoluto, il vaccino serve davvero e il green pass è utile a questo”. Ecco, credo che Dante avrebbe trovato il modo di riempire il girone degli ipocriti fino a farlo traboccare scegliendo fra i nostri politici di oggi”.



Parlando dei NoVax, sempre sullo stesso palco fiorentino, invece Barbero aveva sottolineato: “La realtà è più complessa delle etichette. L'essere umano ha una certa tendenza a dividersi in partiti che molto in fretta si odiano e non si riconoscono più nessuna legittimità e il nostro sistema di comunicazione alimenta questa cosa. Sapere che siamo circondati da gente potente che non ci dice la verità non è ingenuità, questa subentra quando si crede al primo venuto che racconta di aver visto un untore, oppure quando si crede a qualunque balla. È un dubbio legittimo anche quello di chi si chiede perché per un'aspirina c'erano dieci pagine di bugiardino e ora non sappiamo letteralmente se sanno bene cosa c'è nelle iniezioni. Il ragionamento e la volontà ti fanno dire “bisogna fare il vaccino perché non abbiamo altro”, però esprimere dei dubbi è comunque una cosa legittima”.

Temi, quelli riguardanti il vaccino e il green pass, rimasti fuori dalla kermesse sarzanese dove le tre lezioni dello storico e divulgatore sono state applaudite e seguitissime come da tradizione.