Fuori provincia - "Ahi, Sudamerica! Oriundi, tango e fútbol", ultima fatica letteraria dello spezzino Marco Ferrari, ha raggiunto a poche settimane dalla pubblicazione la sesta posizione nella Top ten di Robinson, stilata settimanalmente dalla redazione del quotidiano La Repubblica.

Una dimostrazione del successo che sta avendo l'opera in cui Ferrari racconta come gli italiani appena immigrati in Argentina fecero innamorare tutti del gioco più bello del mondo, il fútbol.