Due opere del Maestro Vaccarone finiscono a New York

Fuori provincia - Da qualche settimana due dipinti di Francesco Vaccarone fanno bella mostra nella sede del Consolato Generale d'Italia a New York. Si tratta di "Gabbiano che spicca il volo" del 1973 e "Lampedusa 2013", eseguito nel 2018 e dedicato alla tragedia del 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto dell'isola siciliana. Entrambi olio su tela, sono state scelte dal Console Generale d'Italia nella "Grande Mela", il dottor Fabrizio Di Michele per la sede di Park Avenue, punto di riferimento per i circa 90mila italiani residenti negli stati di New York, Conneticut, le contee di Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union. Il primo dei due dipinti è stato esposto in tutte le mostre personali dell'arista e pubblicato in tutte le monografie dedicate; il secondo è dedicato al naufragio nel quale morirono 368 persone.