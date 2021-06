Dall’Università al gregge, Carolina Leonardi si racconta

Fuori provincia - Dall’Università al gregge. A Villa Bertelli a Forte dei Marmi arriva Carolina Leonardi 28 anni laureata in Scienze Agricole e scelta dalla Coldiretti nella Giornata Internazionale della donna 2021 come simbolo della resilienza tutta al femminile, mentre La Repubblica, le ha dedicato un servizio a tutta pagina nelle scorse settimane. L’appuntamento, all’interno della rassegna L’altra Villa, è in programma mercoledì 9 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci. Una storia tutta al femminile, che la giovane Carolina racconterà al pubblico e che la vede impegnata da tempo nel suo agriturismo di Pian di Lago, Le Coppelle Belato nero, dove alleva più di 100 ovini di razza massese dal vello grigio scuro, quasi nero, dalle quali produce il suo formaggio, che offre ai suoi clienti. Una scelta di vita, forse diversa dagli stereotipi del mondo giovane, presa durante l’Università e portata avanti con coraggio e determinazione, evidenti peculiarità di questa giovane e forte donna. Dalla tesi di laurea alla tosatura, dal pascolo con gli amati cani Mirtillo e Pepe, alla realizzazione dei formaggi, saranno tanti e interessanti gli argomenti proposti in questo incontro. Necessaria prenotazione : 0584 787251