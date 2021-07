Concorso Canoro di Arenzano: sul podio Interpreti la spezzina Eleonora Viaggi

Fuori provincia - Una spezzina sul podio del Concorso Canoro di Arenzano. La kermesse - organizzata da ACM Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano - e presentata dalla conduttrice radiofonica Marina Minetti, si è conclusa sabato 17 luglio dal vivo a Villa Figoli nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza Covid. Un’edizione che ha assunto una valenza più importante, rinnovando l’impegno a valorizzare gli artisti, ai musicisti, supportare gli emergenti e i cantautori grazie ad una band e un’Orchestra dal vivo diretta dai Maestri Edoardo Valle, Massimo Vivaldi, Giampaolo Caviglia ed Alessandro Arbocò. A vincere il Concorso nella categoria Autori è Solfiti con “Birra Piccola”, seguito da Nicole Panzironi con il brano “Amati” e SUE con “Quello che ti pare”.



Per la categoria “Interpreti” a vincere è il genovese Nicolò Agnello con la cover di Whitney Houston “I look to you”, seconda la savonese Sara Sabatini con “Ho amato tutto” di Tosca. Terzo posto per la spezzina Eleonora Viaggi con “Dancing with the devil” di Demi Lovato. Eleonora ha iniziato a studiare canto ad 8 anni, diplomandosi al Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli” di La Spezia, in canto e pianoforte. Ha vinto il Concorso Macchia di Cappelletto nel 2014 ed è stata finalista alle edizioni del 2015 e 2016 di “Una canzone dal cuore” ad Asti. Per Liguria Selection ha vinto il Premio della Critica, mentre al Fantastico Festival ha vinto il Premio Giuria Popolare. Ha pubblicato il suo primo singolo nel gennaio 2019 dal titolo “Rachel” e il primo Ep composto da tre brani nel settembre dello stesso anno. L’ultimo singolo è uscito lo scorso marzo, dal titolo “Dirupo”. Ad oggi fa parte della band Oneiron.