Boschi e Ichino protagonisti nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli

Fuori provincia - Il professor Pietro Ichino, giuslavorista, considerato il padre del Jobs act, ex senatore del Pd, si è concesso, complice l’epidemia, un lavoro per lui inusuale: un libro sull’enigmistica, da poco uscito per Bompiani Editore, L’ora desiata vola – guida al mondo dei rebus per solutori (ancora) poco abili. Il libro verrà presentato sabato 10 luglio alle 18.00 al nono appuntamento con la rassegna Parliamone in villa nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, allestito da oasi verde da Vannucci piante. Sul palco, insieme al professor Ichino, tornerà l’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera e già ministro nei governi di Matteo Renzi e Gentiloni. Gli ospiti come di consueto saranno intervistati dal conduttore degli incontri, il giornalista Enrico Salvadori e probabilmente non si parlerà solo di rebus. Una vita ricca di curiosità, studio e impegno, quella di Ichino, che per il suo percorso riformista sui temi del mercato del lavoro, è finito anche nel mirino delle Nuove BR. La scelta di un libro in materia di enigmistica è spiegata dallo stesso autore: “C’era il lockdown, non si poteva vedere nessuno né muoversi da casa per mesi e avevo uno scartafaccio sul quale avevo incollato i rebus più belli da quando avevo vent’anni. Ho pensato che quello fosse il momento, o mai più, di pubblicare una sorta di antologia, cercando di spiegare il perché della scelta di quei rebus. Poi, presentandoli, mi sono accorto che per renderne accessibile il fascino particolarissimo ai profani occorreva fornire loro almeno le chiavi essenziali per la soluzione. Così è nata questa guida”. Secondo Ichino come nei rebus, spesso anche nella vita reale, sotto la realtà apparente si cela una verità nascosta, che bisogna saper leggere. Ma è più impressionante l’analogia tra i rebus e i sogni. A differenza dei sogni, però, i rebus hanno sempre una soluzione: per trovarla basta saper usare le chiavi - ma spesso si tratta di grimaldelli - di cui Pietro Ichino fornisce un divertente e completo assortimento. Tuttavia, sempre secondo l’autore, il messaggio che si nasconde sotto le cose vale anche per la politica: ”nel campo della politica più che in tanti altri, dal momento che ne è piena e il buon politico deve saper risolvere in fretta i rebus”. L’evento sarà ad ingresso libero con prenotazione allo 0584 – 78.72.51. Radio Bruno Toscana è radio partner di 2Parliamone in villa”.