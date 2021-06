Al Carmi due giorni con "Goya, Boucher, Ricci, Batoni e i maestri del ‘700 nelle città del Cybei"

Fuori provincia - Venerdì 11 e sabato 12 giugno, il Museo Carmi di Villa Fabbricotti a Carrara dedica due giornate all’apertura della mostra Goya, Boucher, Ricci, Batoni e i maestri del ‘700 nelle città del Cybei, a cura di Marco Ciampolini, che resterà nelle sue sale fino al 10 ottobre 2021. Una grande mostra dedicata alla figura di Giovanni Antonio Cybei (Carrara 1706 – 1784), scultore, abate, praticante di pittura e primo Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.



Venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 sino alle 20.00 il pubblico avrà la possibilità di prenotare la visita con il personale museale, per un massimo di 10 persone alla volta. Alle ore 17.00 il curatore e le autorità presenteranno la mostra: a partire da quell’ora la cittadinanza e gli interessati avranno la possibilità di seguire il momento inaugurale in diretta streaming sulla pagina Facebook del museo Carmi.



Sabato 12 giugno 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 sino alle 20.00 il pubblico avrà nuovamente la possibilità di prenotare la visita con il personale museale, sempre per un massimo di 10 persone alla volta.



Inoltre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 è possibile partecipare a due visite guidate con il curatore (prenotazione consentita fino a esaurimento posti).