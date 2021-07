“Premio Montale Fuori di Casa” a Massimo Cacciari per la sezione Saggistica

Fuori provincia - Nella sala conferenze di Palazzo Reale di Milano lunedì 5 luglio alle 18 verrà assegnato il 'Premio Montale Fuori di Casa 2021' - Anno Dantesco - al filosofo e saggista Massimo Cacciari per la Sezione Saggistica. Ai saluti iniziali di Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e di Adriana Beverini, Presidente 'Premio Montale Fuori di Casa', seguirà l’Intervento del Premiato. Si legge nella motivazione del Premio che “Il filosofo Massimo Cacciari ha segnato la storia del pensiero del nostro tempo con libri diventati fondamentali, non solo per il pensiero specificatamente filosofico, ma anche per quello letterario. Nel deserto generalizzato di contenuti e s?f?a che da tempo caratterizza l’epoca in cui viviamo, il professor Cacciari continua a far emergere, grazie alla sua affilata razionalità, i danni prodotti dalla fatale triade “falsità, stupidità e ignoranza” cui si deve il deterioramento della nostra Res publica.

Ad Eugenio Montale lo accomuna il pensiero austero, disincantato, la coscienza che la sintesi ultima ci sfuggirà sempre, ma anche quel prendere le distanze da ogni posa letteraria, da ogni ideologia o dogmatismo che abbia la pretesa di assurgere a verità”. L’evento coordinato da Alice Lorgna, PR manager 'Premio Montale Fuori di Casa', ha il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Milano . A conclusione dell'evento verranno donate, sino ad esaurimento, copie dei libri di Massimo Cacciari 'Hamletica' e 'Doppio Ritratto. San Francesco in Dante e Giotto' - Adelphi Editore e verrà donato al Premiato un omaggio speciale dal dott. Stefano Bottega, titolare dell';azienda omonima. L’ingresso è su prenotazione. Per prenotazione fino ad esaurimento posti: premiomontalefdc@gmail.com