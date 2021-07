Notte da incubo sul volo Brindisi-Genova. Scatta lo sciopero, lavoratori in presidio a Pisa

Fuori provincia - Avrebbe dovuto partire alle 22.55 da Brindisi per atterrare all'aeroporto "Cristoforo Colombo" intorno a mezzanotte. In realtà non è andata affatto così e l’aereo Volotea è decollato dalla città pugliese alle 3.16 del mattino ed è arrivato in Liguria all'alba. Una notte da incubo per i passeggeri, in gran parte famiglie in rientro dalle vacanze e quindi anche molti bambini e anziani, con alcuni utenti a mobilità ridotta. Nella stessa giornata altri disagi erano stati registrati sui voli da Brindisi a causa di problemi di rifornimento. Un Easyjet ad esempio è decollato per Milano con nove ore di ritardo.



Disagi che non sembrano essere finiti visto che oggi, 26 luglio, scatta lo sciopero nazionale dei controllori di volo: a Genova già cancellati i voli per Amsterdam di Klm alle 13.55 e quello per Londra Stansted di Ryanair delle 14.45. Da Genova a Pisa, l'altro aeroporto vicino alla nostra provincia: al "Galileo Galilei" sciopero di tutto il personale di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling dalle 8 alle 20. In contemporanea dalle 10,30 alle 12,30 presidio dei lavoratori all’Aeroporto di Pisa davanti al check-in B. Lo hanno proclamato le segreterie regionali della Toscana di Filt, Fit, Uilt e Ugl, dopo aver appreso della decisione della vendita della Società Toscana Aeroporti Handling da parte di Toscana Aeroporti che ha aperto un conflitto che vedrà una terza azione di sciopero, dopo tanti presidi e dopo che i sindacati hanno portato all’attenzione di tutte le istituzioni la propria posizione di contrarietà, al completamento di questa operazione.