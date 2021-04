La balena Wally avvistata stamani al largo di Sestri Levante

Fuori provincia - Prosegue il viaggio di Wally, la balena grigia che dopo aver risalito l'intera costa tirrenica, si è mostrata in superficie questa mattina a largo di Sestri Levante. Si tratta di un giovane esemplare di circa 8 metri, che di norma nuota nell’oceano Pacifico. Considerata estinta nell'Atlantico ormai da tre secoli, non veniva avvistato nel mar Mediterraneo da undici anni, fino alla sua prima apparizione nelle acque di Ponza. "Adesso l'inconsueta presenza del cetaceo è oggetto di studio da parte dei ricercatori intenti a capirne la provenienza. L'associazione Menkab, il respiro del mare , prima a scorgerla nel Mar Ligure, ha raccolto diverse immagini per monitorare il suo stato di salute e per un eventuale fotoidentificazione", spiegano dalla Regione.