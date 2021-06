Gli spezzini del Gruppo Argo alla ricerca del piccolo Nicola Tanturli

Fuori provincia - C'erano anche le unità ARS (Analisi e ricerche sperimentali) della Spezia impegnate nell'area del Mugello per la ricerca del piccolo Nicola Tanturli. Il bimbo di neanche due anni si era perso nei boschi della Toscana ed è stato ritrovato dopo una notte all'addiaccio, fortunatamente sano e salvo. Dopo prime fasi di analisi, cioè di acquisizione, processazione ed armonizzazione delle informazioni, e di pianificazione delle operazioni di ricerca, il 23 giugno 2021 alcuni operatori del Gruppo Argo La Spezia e HBDD sono intervenuti nel Comune di Palazzuolo sul Senio alla ricerca del bambino scomparso la notte di lunedì 21 giugno dalla sua abitazione nella zona Molino di Campanara.

A dare l’allarme la mattina del 22 giugno erano stati i genitori non trovandolo nel suo letto. L’intervento si è svolto in supporto alle attività in corso svolte dai Carabinieri del comando

stazione Palazzuolo sul Senio. Nell’ambito del supporto alle famiglie e alle associazioni, il Team ARS coopera attivamente con l’associazione Penelope Italia Onlus – Toscana, la quale da anni dona sostegno a coloro cui scompare una persona cara. I

n tal senso l’ARS fornisce il proprio contributo specialistico nella processazione ed approfondimento del quadro informativo specifico, per poi, in funzione delle necessità del caso in esame, procedere alla pianificazione e conduzione di uno o più eventuali interventi di ricerca della persona scomparsa.