Fuori provincia - Un nuovo fronte di fuoco è divampato in una zona boschiva nel ponente genovese, in Via Martiri del Turchino. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco ed entro pochi minuti arriverà anche un elicottero dell’antincendio boschivo, distaccato dalle operazioni di bonifica in corso a Framura. La situazione è costantemente monitorata.