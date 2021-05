Escursionisti spezzini bloccati sul Monte Lussari, recuperati dai soccorritori

Fuori provincia - Brutta disavventura ieri per una coppia di spezzini di 33 e 30 anni, rimasti blccati sul Monte Lussari, fra Tarvisio e Camporosso. I due erano partiti insieme al loro cane per risalire il sentiero del Pellegrino ma dopo aver raggiunto il santuario sulla cima hanno accusato il peso della fatica a causa della neve trovata sul cammino non sentendosi più in grado di affrontare la discesa. Per non aggravere la situazione hanno quindi chiamato aiuto tramite il 112 e atteso l'arrivo del Soccorso Alpino e dei finanzieri di Sella Nevea che con i mezzi hanno raggiunto quota 1.300 metri e con le pelli di foca hanno affrontato l'ultimo tratto raggiungendo i ragazzi che hanno poi affrontato la discesa in sicurezza al loro fianco prima di arrivare a valle con i mezzi.