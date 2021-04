Escursionista sarzanese cade sul Monte Tambura e precipita per 200 metri

Fuori provincia - Il Soccorso alpino e speleologico toscano è intervenuto ieri sera nel gruppo del monte Tambura per soccorrere un alpinista classe 1984 infortunato a causa di una scivolata sul ghiaccio.

L’uomo si trovava assieme a un compagno, entrambi sono originari di Piacenza, ma residenti a Sarzana, in Liguria. I due alpinisti erano perfettamente equipaggiati e avevano passato la sera prima nel rifugio Aronte.



Il calo repentino delle temperature e il vento molto freddo ha causato un raffreddamento dell’abbondante manto nevoso, rendendolo molto scivoloso e quando il 37enne ha perso l'equilibrio è poi precipitato a valle per circa 200 metri. Nella caduta ha riportato la frattura esposta del ginocchio, vari traumi su tutto il corpo e un importante trauma cranico.



Per soccorrere l'uomo, a Gorfigliano nel tratto alto della strada diretta al Passo della Focolaccia, erano state attivate un'ambulanza con medico proveniente da Piazza al Serchio e un secondo mezzo fuoristrada della misericordia di Vagli di Sotto, oltre ai carabinieri di Gramolazzo e a una squadra di vigili del fuoco.



Una volta stabilizzato il ferito, che stava già manifestando sintomi di ipotermia, intorno alle 23 da Luni è arrivato l’elicottero NH90 della Marina Militare dotato di dispositivi per la navigazione notturna che con estrema precisione ha calato il gancio del verricello sul target.



Il ferito è stato recuperato dalla barella con il medico e trasportato all’ospedale di Pisa.