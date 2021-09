E' un ottantenne il truffatore del compro oro

Fuori provincia - Distinto, buone maniere, insospettabile. Ma dedito alla truffa. Aveva colpito anche alla Spezia l'ottantenne fermato ieri a Terni. Stava provando a mettere a raggirare un "compro oro", l'ultimo di una lunga lista di attività che sono in passato cascati nella sua rete. Partendo da Arezzo, sua città d'origine, aveva colpito con certezza a Milano, Torino, Padova, Mantova, Livorno e Parma.

Ogni volta presentava quella che spacciava per una catenina d'oro da vendere. In verità erano oggetti di bigiotteria, solo placcati in oro ma talmente bene da riuscire a passare il test dei reagenti. A Terni ha trovato però una professionista che non ha creduto alla sua versione, ha chiamato il 113 e lo ha fatto bloccare dagli agenti. Per lui è scattata una denuncia per truffa aggravata.