Diverbio in auto, lascia la moglie all'autogrill

Fuori provincia - Non avevano imboccato da molto tempo l'autostrada, al casello di Brugnato, quando, dopo un diverbio, il marito ha fatto scendere la moglie nei pressi di un autogrill e ha proseguito il viaggio (che inizialmente, si apprende, sarebbe stato diretto a Salerno) in automobile. Con lui il figlio della coppia, un bambino. Ecco quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 2 e il 3 giugno scorsi. Lei ha chiamato il 113, raccontando l'insolita vicenda, per poi prendere un tassì diretto verso la stazione della Spezia. Grazie alle indicazioni fornite, la Polizia stradale ha atteso l'uomo al casello di Aulla per intercettarlo, non senza la preoccupazione che potesse causare incidenti, visto che, da quanto si apprende, sarebbe stato in condizioni di ebbrezza.