Cluster a Lavagna e a Tiglieto: "Personale sanitario non vaccinato"

Fuori provincia - Due nuovi cluster che sarebbero stati causati da personale sanitario non vaccinato. A riferirlo, stasera, in conferenza stampa, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Uno all'ospedale di Lavagna – ha detto il gov -, dove, dalle prime indagini interne della Asl, pare sia stato generato da un membro dello staff sanitario non vaccinato e che evidentemente ha rifiutato il vaccino, visto che la categoria è stata vaccinata da tempo. Si sono positivizzati nove persone già ricoverate a Lavagna per altre ragioni”. L'altro caso, più contenuto, riguarda una Rsa di Tiglieto, nel Genovese. “Qui gli operatori non vaccinati sono due e il cluster conta tre infezioni. Fortunatamente una delle tre persone è già stata dimessa e comunque nessuno pare al momento in pericolo di vita”. Toti ha ribadito la necessità di affrontare il tema dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario: “Mi sono confrontato in merito anche col ministro Speranza. Mi auguro che il legislatore corra ai ripari al più presto, dando un'interpretazione normativa univoca”.

In QUESTO ARTICOLO avevamo toccato il tema a livello spezzino, con l'Opi che aveva spiegato come per almeno una parte del personale non vaccinato - cioè quella parte che ha avuto il Covid-19 - la mancata inoculazione in Fase 1 non sia stata una scelta.