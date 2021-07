Alpinista precipita, interviene il Soccorso Alpino

Fuori provincia - Nel tardo pomeriggio il soccorso Alpino e speleologico toscano è intervenuto sul Pizzo d’Uccello, una delle cime più note e frequentate delle Alpi Apuane, per soccorrere una cordata di due alpinisti in difficoltà sulla via Oppio Colnaghi. Uno di loro è caduto, ma fortunatamente le sue condizioni sembrano buone. I soccorritori, trasportati da Pegaso 3, hanno raggiunto la cordata, che si trovava all’interno dei camini centrali della parete, per mettere in sicurezza gli alpinisti e procedere così al recupero.



Aggiornamento ore 21.45: una squadra di sei tecnici è stata scaricata in vetta e ha sceso per raggiungere la cordata che si trova a metà parete, quindi a circa 300/350 m. Un’altra squadra di soccorritori nel frattempo si è incamminata verso la vetta. Altri tecnici si trovano a Foce Siggioli per coordinare le squadre in parete. Oltre alle squadre carraresi e lucchesi, al momento è stata attivata anche la stazione Querceta, pronta ad intervenire.