Addio allo spezzino Aldo Puccini presidente onorario di D.it, fu uomo simbolo della Sigma

Fuori provincia - “A nome mio e di tutta D.IT esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia del nostro Presidente Onorario Aldo Puccini per la sua scomparsa. Un vero cooperatore ed una persona di grande onestà intellettuale per cui ho provato sempre profondo rispetto e massima stima”. E' quanto si legge in una nota stampa di Donatella Prampolini Manzini presidente di D.it e di Fida Confcommercio nazionale che ricorda Puccini, spezzino di origine come "Uno degli uomini simbolo di Sigma prima e di D.it poi, che ne ha accompagnato la crescita nel corso degli anni, contribuendo a farla diventare una delle Centrali di riferimento del panorama della DO italiana."



Nato alla Spezia il 22 aprile del 1947 e sposato dal 1973 con Maria Clotilde Battisti con cui ha avuto quattro figlie, Aldo Puccini è entrato nel Consiglio di Amministrazione di Sigma nel 1976 fino ad assumere, nel 1985, la carica di Direttore Marketing.



"Dotato di grande intuito e sensibilità, in questo ruolo ha contribuito a dare un particolare impulso alla comunicazione promozionale e pubblicitaria con campagne adv pluripremiate - si legge ancora nella nota di Prampolini Manzini -. Dal 1987 ha inoltre partecipato attivamente alla progettazione di nuovi processi aggregativi congiuntamente ad altre insegne della DO con l’intento di raggiungere soglie critiche di volumi di affari tali da consentire la definizione di accordi di acquisto sempre più vantaggiosi con l’Industria di Marca. Il primo step, in tal senso, fu la costituzione del Cid nel 1987, che vedeva unite Sigma, Sisa e Conitcoop, a cui fece seguito nel 1990 Sicon (Sigma, Conat e Conitcoop) e successivamente Sirio (Crai e Pick Up)".



"Nel 2000 Puccini fu nominato Direttore Generale di Sigma e nel 2003 contribuì a creare le migliori condizioni per la definizione di un’alleanza con Coop Italia che rappresentò una grande opportunità di sviluppo quantitativo e qualitativo della base sociale Sigma - prosegue la nota -. Nel 2004 fu nominato Presidente e consolidò ulteriormente il rapporto con Coop Italia in Centrale contribuendo inoltre fino al 2010 a favorire l’ingresso nella cooperativa di nuove e qualificate imprese della Gdo. Da allora è stato Consigliere Delegato e Presidente Onorario oltre ad aver ricoperto incarichi come Vicepresidente di Federconsumo/Confcooperative, ad essere stato membro del Consiglio di Confcooperative della Provincia di Bologna, Consigliere nel Direttivo ADM e Consigliere nel Direttivo ECR".



“Un dirigente non solo capace – ricorda la Presidente Prampolini – ma anche dall’alto spessore culturale e umano. Una vera e propria colonna portante di Sigma prima e di D.IT poi, di cui sentiremo la mancanza”.