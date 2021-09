Addio al medico spezzino Paolo Olmi

Fuori provincia - Lutto nel mondo della sanità. E' scomparso all'età di 69 anni il dottor Paolo Olmi, nato alla Spezia, e medico di base a Ligonchio. "Il Consiglio Direttivo e tutti i volontari della Croce Verde Alto Appennino - si legge in una nota diffusa sui social dall'associazione - annunciano, con grande dolore e infinito cordoglio, la perdita dell'amico dottor Paolo Olmi che dopo una lunga malattia ci ha lasciati. Paolo, nostro volontario per anni, ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario fino all'anno 2019 quando, le prime avvisaglie della malattia gli hanno impedito di continuare. Lo salutiamo con tanto affetto, lo ricorderemo sempre per le sue capacità professionali e umane".

Il dotto Olmi di origine spezzina si era laureato poi in Medicina e Chirurgia. Nella sua lunga carriera si ritagliò anche un percorso politico come consigliere comunale a Ligonchio con delega alla Sanità e Servizi sociali.