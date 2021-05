Vaccino, in Liguria via alle prenotazioni per i 40enni

Fuori provincia - Da stasera in Liguria tocca ai quarantenni. Prenderanno il via infatti a partire dalle 23 le prenotazioni per la fascia 40-44 anni sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it, e da lunedì mattina su tutti gli altri canali. Dosi Pfizer e Moderna a disposizione, in ottemperanza alle raccomandazioni ancora in vigore che prevedono la somministrazione di AstraZeneca e Johnson & Johnson in via prioritaria alle persone sopra i 60 anni. Il 4 giugno sarà invece il turno della fascia 35-39 anni. Il tutto mentre il Paese sta via via migliorando i dati epidemiologici e si valuta la possibilità di ulteriori alleggerimenti delle misure attivate. Da regione a regione però la situazione non è identica, basti pensare alla Liguria dove la prima tranche di vaccini a vettore virale per over 18 è andata esaurita in poche ore.



Sì, perché ora che l'estate incombe si fanno i conti con le ferie e quindi con la possibilità che un calendario sfortunato faccia saltare le vacanze o obblighi a tornare per la dose di richiamo. E allora l’ipotesi al vaglio dell'Esecutivo potrebbe essere quella di liberalizzare totalmente il sistema, in modo tale che ogni individuo possa scegliere in base alla tipologia o alla tempistica che più aggrada. Il green pass fra le altre cose permetterà di viaggiare liberamente nei paesi dell’Unione Europea: sarà possibile averlo non solo attraverso un ciclo vaccinale completo ma anche con tampone negativo o attestato di guarigione dal Covid. Le linee guida che le Regioni hanno inviato a Roma per regolare le riaperture in zona bianca (la Liguria dovrebbe entrarci il 7 giugno) contemplano il suo possesso "per tutte le attività, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili, e per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento interpersonale previsto".