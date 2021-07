Vaccini, con ReiThera una risposta anticorpale al 93% dopo la prima dose

Fuori provincia - Il vaccino italiano ReiThera funziona, è ben tollerato e non sono stati registrati eventi avversi seri. Già tre settimane dopo la prima dose si osserva una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, e si raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione. A cinque settimane dalla prima vaccinazione il livello degli anticorpi che legano la proteina Spike e che neutralizzano il virus, è comparabile a quello misurato in un gruppo di riferimento di pazienti convalescenti dall'infezione Covid-19. E' quanto annuncia la società biotech con sede a Castel Romano.