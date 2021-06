Un pieno in Italia costa 88 euro, uno dei più cari al mondo

Fuori provincia - a spesa per il pieno degli italiani sale a 88 euro con la benzina italiana che è fra le più care al mondo per una vera e propria stangata sulle vacanze dell’estate 2021 con più di 8 italiani su 10 (84%) che hanno deciso di spostarsi in auto, moto o camper. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento al nuovo record del prezzo della benzina e del gasolio. Un salasso per le tasche degli italiani – sottolinea Uecoop - in un momento in cui le famiglie organizzano le risorse per riuscire ad andare in vacanza grazie al calo dei contagi da Covid e la progressiva cancellazione delle limitazioni a spostamenti e aperture. Sul territorio italiano ci sono differenze a seconda che – sottolinea Uecoop - si faccia il pieno in una pompa servita o self service, che ci si trovi o meno sulla rete autostradale oppure che ci si fermi in una cosiddetta pompa bianca non controllata dai grandi marchi del petrolio. In Italia – evidenzia Uecoop - il costo dei carburanti che segue sempre in maniera rapidissima l’aumento del prezzo mondiale del petrolio, che rimane sui massimi degli ultimi anni sui mercati asiatici, mentre non altrettanto velocemente retrocede quando le quotazioni dell’oro nero scendono. Una situazione che – conclude Uecoop - ha pesanti ripercussioni sui bilanci di imprese e famiglie e rappresenta un freno alle possibilità di rilancio del Paese con l’avanzare della campagna di vaccinazione.